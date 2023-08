Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - Die deutsche Wirtschaft leidet unter demFachkräftemangel und das Baugewerbe ist dabei im Besonderen betroffen. VonWachstum spricht in der Branche kaum noch jemand. Kaita Ronn istGeschäftsführerin der TOPEOPLE GROUP GmbH, die Baukonzerne und mittelständischeBauunternehmen bei der Gewinnung von Fach- und Führungskräften unterstützt.Welches Geheimnis hinter seinem Erfolg steht, erfahren Sie im Folgenden.Die Baukonjunktur ist weiterhin rückläufig. Während der Umsatz im vergangenenJahr um 5,5 Prozent fiel, prognostiziert der Zentralverband Deutsches Baugewerbefür 2023 einen Einbruch um sieben Prozent. Die Ursachen liegen in den hohenMaterialkosten und den zahlreichen offenen Stellen, die sich auch langfristigkaum noch besetzen lassen. "Die Lage ist dramatisch, doch das ist zu großenTeilen der falschen Strategie bei der Mitarbeitersuche geschuldet", sagtPersonalexpertin Kaita Ronn, Geschäftsführerin der TOPEOPLE GROUP GmbH. "DieUnternehmen schalten Anzeigen bei Indeed und StepStone, die keine Fachkraftliest. Wenn sie ein wenig aufgeschlossener sind, setzen sie zudem auf Werbungbei Facebook und Instagram. Beides funktioniert denkbar schlecht. Wir solltenuns einen Bauingenieur oder einen Kranfahrer vorstellen, die ihren Feierabendnach einem schweren Arbeitstag genießen: Sie schauen sich mit Sicherheit nichtdie Stellenanzeigen an und sie klicken auch nicht auf die Werbung in densozialen Netzwerken."Die TOPEOPLE GROUP GmbH sucht gezielt nach Fach- und Führungskräften, um offenePositionen schnell mit geeigneten Mitarbeitern zu besetzen. Zu den Kunden derPersonalberater zählen namhafte familiengeführte Unternehmen wie Peter Groß Bau,GOLDBECK, Drees & Sommer, aber auch zahlreiche mittelständische Bauunternehmen.Die Experten im Team um Kaita Ronn sind in der Baubranche zu Hause und kennensich mit den Anforderungen für die spezifischen Stellen sehr genau aus."Entscheidend für unseren Erfolg ist unser Netzwerk", betont Kaita Ronn. "Esumfasst Unternehmen und Kandidaten, die wir zusammenbringen, wenn ihreBedürfnisse und Wünsche deckungsgleich sind." Die Methode, die die Expertin hierbeschreibt, nennt sich: Executive Search.Was ist Executive Search?Executive Search, zu Deutsch "Direktsuche", beschreibt eine Praxis derPersonalsuche, bei der geeignete Kandidaten für eine vakante Stelle direktangesprochen werden. Es handelt sich um eine zeitintensive und anspruchsvolleAufgabe, die ein Unternehmen unmöglich selbst leisten kann. Es beschäftigtdeshalb einen Personalberater, der Branchenkenntnis mit detektivischem Gespür