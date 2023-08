MÜNCHEN - Der Energietechnik-Konzern Siemens Energy geht wegen der massiven Probleme im Windgeschäft von einem Jahresverlust von mehreren Milliarden Euro aus. Dabei belasten sowohl Kosten für die Behebung von Qualitätsmängeln bei Landturbinen als auch deutlich höhere Projektkosten und Aufwendungen für den Hochlauf für Meeresanlagen (Offshore). Im dritten Geschäftsquartal musste Siemens Energy daher einen Verlust von fast drei Milliarden Euro hinnehmen. Im gesamten Geschäftsjahr dürfte sich der Fehlbetrag auf 4,5 Milliarden Euro summieren. Der laufende Strategie- und Sanierungsplan der Wind-Tochter Siemens Gamesa soll nun überprüft und nachgeschärft werden. Einzelheiten will Siemens Energy auf einem Kapitalmarkttag am 21. November vorstellen.

HAMBURG - Der Kupferkonzern Aurubis sieht sich trotz weiterhin niedriger Schwefelsäure-Preise sowie teils schwächeren Metallpreisen auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Rückenwind liefern dabei gestiegene Raffinierlöhne für die Verarbeitung von Kupferkonzentraten und Recyclingmaterial sowie niedrigere Energiekosten. Hinzu kommt eine hohe Versicherungszahlung im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe im Juli 2021 am Standort Stolberg. Die Aurubis-Aktie fiel im frühen Handel um bis zu acht Prozent auf 77,56 Euro und war damit der schwächste Wert im MDax .

ROUNDUP: Immobilienmarktplatz Scout24 hebt Jahresziele nach Sprengnetter-Kauf an

BERLIN - Der Online-Immobilienmarktplatz Scout24 hebt nach dem Kauf der Sprengnetter-Gruppe seine Jahresprognosen an. Der Umsatz soll im laufenden Jahr statt um 12 Prozent jetzt um 15 Prozent wachsen, wie das im MDax notierte Unternehmen überraschend am Sonntagabend in Berlin mitteilte. Der um Sonderfaktoren bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) soll jetzt um 18 bis 19 Prozent zulegen. Bisher hatte das Management hier eine Steigerung um 13 Prozent in Aussicht gestellt.

'HB': Taiwanischer Chipkonzern TSMC plant Werk in Dresden

BERLIN - Der taiwanische Chiphersteller TSMC steht nach einem Medienbericht kurz vor der Entscheidung für eine Ansiedlung in Dresden. Bei der Vorstandssitzung des Unternehmens an diesem Dienstag solle voraussichtlich der Beschluss fallen, berichtete das "Handelsblatt" am Montag online unter Berufung auf Regierungskreise. Alle Formalitäten seien geklärt. Das Bundeswirtschaftsministerium wollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren.

ROUNDUP 3: DHL Group scheitert mit Antrag auf Briefporto-Erhöhung

BONN - Die Deutsche Post darf das Briefporto nicht vorzeitig erhöhen. Ein entsprechender Antrag sei abgelehnt worden, teilte die Bundesnetzagentur am Montag in Bonn mit. Der Konzern hatte das Schreiben im Mai eingereicht, um das Porto schon 2024 erhöhen zu dürfen und damit ein Jahr früher als vorgesehen.

Rheinmetall kommt ins Finale im Rennen um milliardenschweren US-Panzerauftrag

DÜSSELDORF - Der Rüstungskonzern Rheinmetall kommt im Rennen um die Entwicklung eines Nachfolgers des US-Schützenpanzers Bradley in die Endauswahl. Dabei konkurriert das Unternehmen nur noch mit dem US-Rüstungskonzern General Dynamics .

Daimler Trucks Finanzvorstand Jochen Goetz stirbt mit 52 Jahren

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Finanzchef des Lkw-Herstellers Daimler Truck , Jochen Goetz, ist tot. Der Manager sei "plötzlich und unerwartet im Alter von 52 Jahren verstorben", teilte der Dax-Konzern am Sonntagabend in Leinfelden-Echterdingen mit. Goetz sei am Samstag bei einem tragischen Unglücksfall ums Leben gekommen. Er hinterlasse eine Frau und zwei Kinder.

ROUNDUP: Adtran Networks senkt Umsatzprognose deutlich - Aktie verliert leicht

MÜNCHEN - Der Telekomausrüster Adtran Networks (früher Adva Optical) rechnet nach einem soliden zweiten Quartal mit einem schwachen zweiten Halbjahr und hat deshalb die Prognosen gesenkt. "Da sich die Lieferzeiten für Komponenten erheblich verkürzt haben, konzentrieren sich viele Kunden derzeit auf die Optimierung ihrer Lagerbestände, was sich auf die Auftragseingänge auswirkt", teilte das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Montag in München mit. "Darüber hinaus belasten die hohe Inflation und steigende Zinssätze das Investitionsverhalten der Kunden."

Raumfahrtunternehmen OHB soll nach Einstieg von KKR von der Börse gehen

BREMEN - Die Eigentümerfamilie Fuchs will das Bremer Raumfahrtunternehmen OHB nach einem Einstieg des Finanzinvestors KKR von der Börse nehmen. Eine entsprechende Vereinbarung hätten beide Parteien bereits unterzeichnet, teilte OHB am Montag in Bremen mit. Demnach will KKR die rund 30 Prozent frei handelbaren Aktien zu einem Preis von je 44 Euro kaufen. Das Unternehmen wird damit mit rund einer Milliarde Euro inklusiver Schulden bewertet. Der Kurs der OHB-Aktie legte zuletzt um ein Drittel auf 42,90 Euro zu.

Weitere Meldungen



-Indische Raumfahrtbehörde: Raumsonde erreicht Mondumlaufbahn -Richter schränkt Wettbewerbsvorwürfe gegen Google in den USA ein -Studie: Zahl der Pub-Schließungen in Großbritannien nimmt weiter zu -Umwelthilfe klagt gegen LNG-Terminal in Lubmin

-Mehrere Brände auf Sardinien - Situation zunächst unter Kontrolle -Extremwetter auch in Skandinavien - Starkregen und Überschwemmungen -Biontech: Neuer Impfstoff im September - Verlust im zweiten Quartal -ROUNDUP: Slowenien und Österreich kämpfen weiter mit Überschwemmungen -Gelungenes Heimdebüt: Dortmund feiert Neuzugang Nmecha -ROUNDUP/Atomruine Fukushima: Einleitung von Kühlwasser ins Meer rückt näher -Kinderärzte-Präsident: Notfall-Gebühr für Eltern bei unnötigen Fällen -Gericht: Reiseveranstalter muss nicht auf Reisepass-Pflicht hinweisen -Deutsche Bahn rechnet wegen Unwetter mit Beeinträchtigungen im Norden -Münchner Kernfusions-Forscher gehen in die USA

-Ministerium: Sperrung des nigrischen Luftraums ist 'Rückschlag'°

