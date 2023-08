9,5 Milliarden Euro Produktionsausfallkosten und 16,4 Milliarden Euro Schaden in der Bruttowirtschaftskette - Das kosten Arbeitsunfälle wirklich und das können Unternehmen tun (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Wuppertal (ots) - Mit der WandelWerker Consulting GmbH unterstützen dieGeschäftsführer Anna und Stefan Ganzke Unternehmen dabei, die Akzeptanz für denArbeitsschutz bei Führungskräften und Mitarbeitern nachhaltig zu erhöhen, umdadurch Arbeitsunfälle und unsichere Situationen zu reduzieren. Das gelingtihnen, in dem in Zusammenarbeit mit Geschäftsführung, Führungskräften sowie denSicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit an derSicherheitskultur des Unternehmens arbeiten. Mit ihren Strategien und Methodensetzt das Team der WandelWerker dort an, wo Arbeitsunfälle wirklich passieren:Im Kopf der Menschen. Was ein Arbeitsunfall wirklich kosten und was Unternehmenjetzt tun sollten, erfahren Sie hier.Die Kosten nach Arbeitsunfällen sind in Deutschland auf einem der höchsten Werteseit Jahren. Wie die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, kurzBAuA, berichtet, verursachen diese Unfälle Jahr für Jahr erhebliche Kosten inMilliardenhöhe. Allein die Anzahl von 74,6 Millionen Arbeitsunfähigkeitstagennach Unfällen verdeutlicht deren gravierende Auswirkungen. Die Folge:Ausfallkosten und Gesamtwirtschaftsschäden in Milliardenhöhe. "Die Auswirkungenvon Arbeitsunfällen beschränken sich nicht nur auf Unternehmen, sondern habenauch Einfluss auf die Gesamtwirtschaft", weiß Anna Ganzke, Geschäftsführerin derWandelWerker Consulting GmbH."Um den Herausforderungen, die damit einhergehen, entgegenzuwirken, ist esessenziell, präventive Maßnahmen zu ergreifen, um Arbeitsunfälle zu minimierenund die Arbeitssicherheit in Unternehmen zu erhöhen", ergänzt dieSicherheitsingenieurin. Eine sichere Unternehmenskultur, in der gezielt inArbeitssicherheit investiert wird, kann dazu beitragen, die Risiken zureduzieren. Der große Anteil der Arbeitsunfälle entsteht heute nicht mehr durchMaschinen, sondern durch das Verhalten von Führungskräften und Mitarbeitern.Trotzdem investieren die meisten Unternehmen heute weiterhin nahezuausschließlich in technische, organisatorische und personenbezogeneSchutzmaßnahmen. Dabei könnte der verhaltensbasierte Arbeitsschutz deutlich zurSenkung der Unfallzahlen beitragen. Die beiden erfahrenen Sicherheitsingenieureund Experten für Sicherheitskultur haben dieses Problem erkannt und mit derWandelWerker Consulting GmbH geeignete Strategien und Methoden entwickelt, umUnternehmen und ihre Mitarbeiter für den Arbeitsschutz zu sensibilisieren undArbeitsunfälle nachhaltig zu reduzieren.Diese Kosten verursacht ein ArbeitsunfallEin Arbeitsunfall kann erhebliche Kosten verursachen, die in direkte undindirekte Kosten unterteilt werden können. Zu den direkten Kosten zählen die