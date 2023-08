Billion-Dollar-Barbie: Profitieren jetzt auch Warner Bros und Mattel-Aktionäre?

Im vergangenen Vierteljahr sank der Umsatz des US-Konzerns im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf umgerechnet 980 Millionen Euro. Der Gewinn fiel sogar um 59 Prozent.Seit seiner Premiere am 21. Juli hat der Kult-Kinohit "Barbie" weltweit über eine Milliarde Dollar in die Kinokassen gespült. Dies gab das Filmstudio, eine Tochtergesellschaft von Warner Bros. Discovery, am Sonntag bekannt.

Die Aktie von Warner Bros ist seit Freitag um mehr als acht Prozent gestiegen. Die Fantasy-Komödie erzielte in den USA und Kanada beeindruckende 459 Millionen Dollar und weitere 572,1 Millionen Dollar im Ausland. Damit konnte der Box-Office-Umsatz innerhalb weniger Wochen die Milliardenmarke knacken, wie Zahlen des Medienanalyseunternehmens Comscore zeigen.