HUIDAGENE THERAPEUTICS ERHÄLT FDA-STATUS FÜR SELTENE PÄDIATRISCHE KRANKHEITEN FÜR HG004 ZUR BEHANDLUNG VON ERBLICHER BLINDHEIT

HG004 ist eine einmalige, direkt auf das RPE wirkende Behandlung von erblichen Netzhauterkrankungen, die durch Mutationen im RPE65 -Gen verursacht werden

~ 10-fach niedrigere Vektordosen in der multiregionalen, multizentrischen HG00402-Studie als andere klinische AAV2-Gentherapie-Studien

HG004 wurde zuvor der Orphan Drug Designation (ODD) für RPE65-IRD am 31. März 2023 zuerkannt

SHANGHAI und CLINTON N.J., 7. August 2023 /PRNewswire/ -- Huidagene Therapeutics (辉大基因,„HuidaGene"), ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von CRISPR-based programmierbaren genomischen Arzneimitteln konzentriert, gab heute bekannt, dass die U.S. Food and Drug Administration (FDA) HG004 den Status einer seltenen pädiatrischen Erkrankung (Rare Pediatric Disease Designation (RPDD)) für die Behandlung von vererbten Netzhauterkrankungen, die durch RPE65 -Mutationen verursacht werden (RPE65-IRDs), erteilt hat. Die FDA gewährt RPDD, um Anreize für die Entwicklung neuer Behandlungen für schwere oder lebensbedrohliche Krankheiten zu schaffen, die in erster Linie Kinder im Alter von 18 Jahren oder jünger betreffen und von denen in den USA weniger als 200.000 Menschen betroffen sind. Im Rahmen des RPDD-Programms kann sich ein Sponsor, der eine Zulassung erhält, für einen Prioritätsprüfungsgutschein (PRV) qualifizieren, der als beschleunigte sechsmonatige Prioritätsprüfung für jeden nachfolgenden Antrag auf Vermarktung gilt oder verkauft oder übertragen werden kann. Für PRVs wurden in der Vergangenheit Preise von über 100 Mio. USD gezahlt, wobei der höchste Preis, der für ein PRV gezahlt wurde, 350 Mio. USD betrug. Für ein großes Unternehmen, das ein milliardenschweres Medikament auf den Markt bringt, kann die sechsmonatige Beschleunigung der Zulassungsprüfung von erheblichem wirtschaftlichen Wert sein. Zuletzt verkaufte Sarepta Therapeutics ein PRV für 102 Millionen USD.

„Diese Ausweisung als seltene pädiatrische Krankheit durch die US FDA unterstreicht den erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf, den HuidaGene mit HG004 für RPE65-IRDs zu decken versucht", sagte Alvin Luk, Ph.D., M.B.A., C.C.R.A., Mitbegründer und leitender Geschäftsführer von HuidaGene. „HG004 erhielt im März von der US FDA sowohl den RPDD- als auch den ODD-Status (Orphan Drug Designation), was Steuergutschriften für die klinische Entwicklung, Befreiungen von bestimmten FDA-Antragsgebühren, eine siebenjährige Marktexklusivität und Unterstützung im Arzneientwicklungsprozess ermöglicht. Wir freuen uns darauf, HG004 in der Klinik voranzubringen und bleiben unserem Ziel treu, Patienten weltweit zu helfen."