Ölpreise gesunken

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem die Notierungen zuletzt deutlich gestiegen waren. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 85,15 US-Dollar. Das waren 1,09 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung fiel um 1,17 Dollar auf 81,65 Dollar.

Am Freitag hatten die Ölpreise noch die sechste Woche in Folge mit Gewinnen abgeschlossen. Dies ist die längste Phase mit steigenden Ölpreisen seit Juni 2022. Vor allem Meldungen über eine Kürzung der Fördermenge durch die wichtigen Ölstaaten Saudi-Arabien und Russland hatten die Notierungen am Ölmarkt nach oben getrieben.