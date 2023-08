Wirtschaft Familienunternehmen fordern "mutige Reformen"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Präsidentin des Verbandes der Familienunternehmen, Marie-Christine Ostermann, hat in der Debatte um mögliche Entlastungen für die deutsche Wirtschaft von der Politik einen radikalen Schwenk in der Wirtschafts-, Steuer- und Sozialpolitik gefordert. Seit der Zeit der Agenda 2010 sei vor allem eine Politik der Umverteilung betrieben worden, sagte Ostermann der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstagsausgabe).



Dadurch schmiere Deutschland in allen Wettbewerbsvergleichen derzeit ab. Laut einer aktuellen Verbandsumfrage will ein Drittel der Mitgliedsunternehmen zurzeit nicht mehr in Deutschland investieren. "Das ist eine Katastrophe für den Standort", so Ostermann.