JEFFERIES stuft Rolls-Royce auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rolls-Royce von 210 auf 310 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie attestierte dem Triebwerksbauer in einer am Montag vorliegenden Studie eine "Erholung in Lichtgeschwindigkeit". Selbst ihr optimistischstes Szenario für die Halbjahreszahlen habe sich angesichts der veröffentlichten Eckdaten als zu konservativ erwiesen. Die Margen im Geschäfts mit Verkehrsflugzeugen zeigten eine beeindruckende Erholung und sollten noch weiter steigen. Die Aktie bleibt der Branchenfavorit der Expertin./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2023 / 10:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2023 / 10:44 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,80 % und einem Kurs von 2,469EUR gehandelt.