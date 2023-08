FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank Rückenwinds aus den USA hat der Dax am Montag seinen Verlust bis zum Handelsende praktisch wettgemacht. Der deutsche Leitindex schloss mit einem Minus von 0,01 Prozent bei 15 950,76 Punkten. Noch vor einer Woche hatte er mit 16 528 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Danach war es zu Gewinnmitnahmen gekommen, welche durch die Bonitätsabstufung der USA durch die Ratingagentur Fitch verstärkt worden waren.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Montag letztlich noch um 0,22 Prozent auf 28 027,25 Punkte bergab. Auch in Europa stützte der richtungweisende amerikanische Aktienmarkt: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,11 Prozent zu. In Paris ging es letztlich ebenfalls minimal bergauf, während der Londoner FTSE 100 moderat nachgab. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial notierte zum europäischen Handelsende knapp 0,9 Prozent fester.