Partner One erwirbt wichtige Vermögenswerte von Fidelis Cybersecurity

Fidelis Software ist mit innovativer eXtended Detection and Response (XDR) und Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) führend in der Cybersicherheitsbranche. Fidelis-Lösungen schützen die sensibelsten Netzwerke, Daten und Vermögenswerte der weltweit größten Regierungs- und Handelsunternehmen. Partner One integriert diese erworbenen Cybersicherheitsplattformen in sein bestehendes umfangreiches Produktportfolio.

RIVERSIDE, Kalifornien, 7. August 2023 /PRNewswire/ -- Partner One, einer der am schnellsten wachsenden Softwarekonglomerate der Welt, hat die Übernahme von Fidelis Cybersecurity Software, geistigem Eigentum, Ausrüstung, Inventar sowie Kunden- und Wiederverkäuferverträgen bekanntgegeben.

„Das sind großartige Neuigkeiten für unsere Kunden und unsere Partner. Wir sind begeistert, dass Fidelis-Produkte jetzt von den enormen Ressourcen, der finanziellen Stärke und dem Know-how von Partner One profitieren werden. Unser Engagement für die Bereitstellung innovativer Cybersicherheitslösungen und den unerbittlichen Kundensupport bleibt stärker denn je", sagte Eric Moseman, CEO.

Im Besitz von Partner One ist die Fidelis-Technologie für die Zukunft extrem gut aufgestellt und wird sicher sein, ein Marktführer im Bereich Cybersicherheit zu bleiben. Darüber hinaus werden die Investition, die technischen Ressourcen von Partner One und der makellose 28-jährige Ruf bei Unternehmenskunden dazu beitragen, dass der Marktanteil von Fidelis erheblich erhöht wird.

„Wir sind sehr stolz darauf, die führenden Cybersicherheitsprodukte von Fidelis in unserem Portfolio willkommen zu heißen. Partner One setzt sich dafür ein, das Vertrauen, das Fidelis-Software auf dem Markt erworben hat, zu fördern und eine sicherere Welt für alle unsere Kunden zu schaffen. Fidelis-Produkte werden nicht nur von unserer starken finanziellen Unterstützung profitieren, sondern auch von der Erfahrung hunderter der Besten und Klügsten bei Partner One", sagte Andrew Hall, Portfoliomanager bei Partner One.

Informationen zu Fidelis Security

Fidelis Security -Lösungen sind Brancheninnovatoren im Bereich der proaktiven Cyberverteidigung und schützen moderne IT für globale Unternehmen mit proaktiven XDR und CNAPP-Plattformen. Fidelis-Produkte konsolidieren IT-Sicherheitsvorgänge, um Angriffsflächen zu minimieren, die Bedrohungserkennung zu automatisieren und die Reaktion zu beschleunigen, so dass Unternehmen gegenüber Cyberangriffen widerstandsfähig bleiben und stärker und sicherer werden. Fidelis-Produkte genießen das Vertrauen vieler führender Handels-, Unternehmens- und Regierungsbehörden weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.fidelissecurity.com

Informationen zu Partner One

Partner One ist einer der am schnellsten wachsenden Unternehmenssoftwarekonzerne der Welt mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz beim Erwerb und Wachstum von Unternehmen für Unternehmenssoftware. Mehr als 1.200 Unternehmen und Regierungsorganisationen verlassen sich auf Partner-One-Software, darunter 80 % der größten Unternehmen der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter: https://partnerone.com/

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/partner-one-erwirbt-wichtige-vermogenswerte-von-fidelis-cybersecurity-301894750.html