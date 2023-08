PEKING, 7. August 2023 /PRNewswire/ -- Eine internationale Ausstellungstournee mit Dehua-Porzellan, einer Art weißem chinesischem Porzellan, das in der Grafschaft Dehua, Stadt Quanzhou in der ostchinesischen Provinz Fujian hergestellt wird und unter dem Namen „Blanc de Chine" (Weiß aus China) weltweite Bekanntheit erlangt hat, begann am Freitag in Peking.

Während der Eröffnungszeremonie unterzeichneten die Regierung von Dehua und der China Economic Information Service (CEIS) eine Rahmenkooperationsvereinbarung. Gemäß der Vereinbarung werden beide Seiten in den kommenden fünf Jahren eine Reihe von Ausstellungen mit Dehua-Porzellan in sechs chinesischen Städten und 26 Ländern und Regionen mit häufigem Handelsaustausch mit Fujian durchführen, um die Handelsbeziehungen sowie den technischen und kulturellen Austausch zwischen Dehua und seinen Zielmärkten zu fördern.

Die erste Dehua-Porzellanausstellung im Ausland im Jahr 2023 wird vom 28. bis 30. August in Frankfurt, Deutschland, stattfinden.

Als eine Keramikherstellungshochburg in China verzeichnete Dehua im Jahr 2022 einen Produktionswert von 50,2 Milliarden Yuan in der Keramikindustrie, so Fang Junqin, der Leiter des Kreises Dehua. Er fügte hinzu, dass es in Dehua über 4.000 Keramikunternehmen gibt und Dehua-Porzellanprodukte in über 190 Länder und Regionen weltweit exportiert werden.

Fang betonte auch, dass Dehua in diesem Jahr einen neuen Fünfjahresplan für die hochwertige Entwicklung der Porzellanindustrie umsetzt. Das Ziel besteht darin, bis 2027 einen Keramik-Branchencluster auf Hundert-Milliarden-Niveau aufzubauen.

