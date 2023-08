Das derzeit dominierende Thema an den Finanzmärkten sind die gestiegenen (Kapitalmarkt-) Zinsen, denn das hat Folgen auch für Aktien, weil derzeit Anleihen immer attraktiver werden. So steigen derzeit die realen Renditen von Anleihen (also die Kapitalmarktzinsen minus Inflation) und bilden so eine immer attraktivere Alternative zu Aktien. Inzwischen geht die Wall Street davon aus, dass in diesem Jahr die Zinsen nicht mehr sinken und die Inflation möglicherweise länger hoch bleibt als zuvor erwartet (also die Zinsen länger hoch bleiben). Dazu kommt der derzeitige Schulden-Tusnami der Biden-Regierung, der die Zinsen für US-Staatsanleihen absehbar ebenfalls hoch halten dürfte. Die Wall Street heute wenig motiviert - die Märkte warten auf die Daten zur Juli-Inflation in den USA am Donnerstag..

