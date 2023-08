3D-gedruckte Figuren, hinter denen die Sportler bei der Chengdu Universiade her sind

Neben dem Studio gibt es viele andere technische Produkte, die den „Dorfbewohnern" Komfort bieten, darunter ein intelligentes Online-Dolmetschersystem, das 83 Sprachen unterstützt, eine Kühlweste, die eine konstante Temperatur von 23 Grad Celsius aufrechterhält, und ein Barista-Roboter, der in 90 Sekunden maßgeschneiderten Kaffee zubereiten kann. Die Chengdu Universiade hat die Welt mit ihren Technologien in Erstaunen versetzt.

Gu erzählte, dass ein brasilianischer Coach vor kurzem eine Gruppe mitbrachte, die ihre Figuren anfertigen lassen wollte. Sie besuchten das Studio an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in aller Frühe und waren gespannt auf ihre fertigen Modelle.

Eine solche exquisite Figur ist für alle Mitglieder der Delegationen der Chengdu Universiade, die zwischen dem 22. Juli und dem 11. August Geburtstag haben, in einem 3D-Fotostudio in der Sci-tech Services Workstation des Universiade-Dorfes erhältlich.

„Das ist unglaublich", rief Wu aus, als sie die lebensechten Details wie die Haarsträhnen in ihren Zöpfen sah. Sie war erstaunt, dass das Geschenk ihr Abbild so detailliert wiedergab.

Das Miniaturmodell zeigt Wu mit einem Rongbao, dem Maskottchen der Chengdu Universiade, in der einen Hand und einer Fackel in der anderen.

PEKING, 7. August 2023 /PRNewswire/ -- Ein Bericht von People's Daily: Die chinesische Hürdenläuferin Wu Yanni, die kürzlich an den 31. FISU World University Games in Chengdu in der südwestchinesischen Provinz Sichuan teilnahm, erhielt kürzlich ein besonderes Geburtstagsgeschenk – eine 3D-gedruckte Figur von sich selbst.

