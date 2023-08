Tarifverhandlungen im Nord-Einzelhandel gehen weiter

RENDSBURG (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen für den Einzelhandel in Schleswig-Holstein gehen am Dienstag (10.00 Uhr) in Rendsburg in die nächste Runde. Beide Seiten hatten auch beim dritten Gespräch vor zwei Wochen keinen Abschluss gefunden. Die Tarifverhandlungen für die mehr als 120 000 Beschäftigten im nördlichsten Bundesland laufen seit Mai.

