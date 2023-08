VW überholt Tesla

FLENSBURG (dpa-AFX) - VW hat die Spitzenposition bei reinen Elektroautos in Deutschland von Tesla zurückerobert. Mit 41 475 Erstzulassungen in den ersten sieben Monaten des Jahres liegt die Wolfsburger Marke wieder knapp vor dem US-Konkurrenten, der auf 40 289 Pkw kam, wie aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. Noch zum Halbjahr und auch im Gesamtjahr 2022 hatte Tesla die Nase vorn.

