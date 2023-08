Wirtschaft Apothekerverband warnt vor Zunahme von Lieferengpässen im Winter

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der Apothekerverband Nordrhein warnt vor einer Zunahme von Lieferengpässen im Winter. "Wir sehen mit großer Sorge auf die kalte Jahreszeit", sagte Verbandschef Thomas Preis der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe).



"Schon jetzt sind zahlreiche Antibiotika für Kinder nicht zu bekommen." Die Situation sei bereits im Sommer schon so schwierig, dass man antibiotische Säfte, die eigentlich für USA oder Polen vorgesehen seien, an die Kinder hier abgeben müsse. "Sehr oft muss aber der Wirkstoff geändert werden. So kann nicht in jedem Fall nach den medizinischen Leitlinien therapiert werden."