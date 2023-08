Ligandal Inc. ernennt Tushar Nuwal zum Chief Operating Officer und Chief Business Officer

NEW YORK, 8. August 2023 /PRNewswire/-- Ligandal Inc., ein Biotechnologieunternehmen für Genmedizin im Aufbau, gibt die Ernennung von Tushar Nuwal zum Chief Operating Officer und Chief Business Officer bekannt. Herr Nuwal bringt 20 Jahre Erfahrung in der Biopharmazeutik ein, darunter Positionen bei kleinen und großen Pharmaunternehmen.

Herr Nuwal ist ein weltweit tätiger Pharmaveteran. Seine Führungsqualitäten erstrecken sich auf die Bereiche Forschung und Entwicklung, Produktion, Produkt- und Einführungsmanagement, Betriebsführung, Geschäfts- und Unternehmensentwicklung, Lizenzierung, Portfolio und kommerzielle Strategie. Zuletzt war er als Vice President bei Polypid Inc. tätig, wo er die Bereiche BD&L leitete. Davor war er Executive Director of BD&L bei Sandoz, einem 10 Milliarden Dollar schweren Geschäftsbereich von Novartis.

Die Karriere von Herrn Nuwal zeichnet sich durch beeindruckende Erfolge aus. Er hat erfolgreich Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden Dollar durchgeführt und abgeschlossen und Produkte auf den Markt gebracht, die einen Jahresumsatz von über 1 Milliarde Dollar erzielen. Seine Erfahrung umfasst Positionen bei Pfizer Pharmaceuticals, Endo Pharmaceuticals, Purdue Pharma und Fresenius Kabi.

Herr Nuwal hat einen Bachelor of Science (B.S.) in Chemical Engineering and Economics vom Rensselaer Polytechnic Institute, einen M.S. in Transactional & IP Law von der Northwestern University, ein Postgraduierten-Diplom in Finanzwesen von der New York University und ist derzeit in einem medizinisch-wissenschaftlichen Zertifikatsprogramm an der Harvard University eingeschrieben

„Ich bin begeistert, Ligandal beizutreten und unsere Zell- und Gentherapieplattform voranzutreiben. Besonders inspiriert bin ich von Andre Watson, unserem Gründer und einem der 30-unter-30-Preisträger von Forbes im Gesundheitswesen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm und unserem erstklassigen Team. Dazu gehört Dr. Adam Stein, unser Chief Scientific Officer und ehemaliger leitender Angestellter eines mittelständischen Pharmaunternehmens, und Dr. Daniel Fagbuyi, Vorstandsmitglied, Chief Medical Officer, EVP of Government Affairs, ehemaliger Beauftragter der Obama-Regierung für Biodefense und öffentliche Gesundheit, ehemaliger Berater des HHS, der FDA und des CDC sowie Kriegsveteran der US-Armee. Gemeinsam werden wir die Vision und Mission des Unternehmens skalieren", sagte Herr Nuwal.

Informationen zu Ligandal – Ligandal steht an der Spitze der Genmedizin und konzentriert sich auf innovative Lösungen für Onkologie, seltene genetische Störungen und Biodefense. Ligandal nutzt modernste Nanotechnologie und engagiert sich für die Entwicklung von Therapien, die das Potenzial haben, Leben zu verändern und die Zukunft der Medizin zu gestalten.

