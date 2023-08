München (dts Nachrichtenagentur) - In der Industrie gibt es immer weniger Probleme mit Materialknappheit. Im Juli berichteten noch 29,5 Prozent der befragten Firmen von Engpässen, nach 31,9 Prozent im Juni, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Ifo-Instituts hervorgeht. "Die Lage entspannt sich kontinuierlich seit mehr als einem Jahr", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Engpässe gibt es weiterhin bei einigen elektronischen Komponenten." Die meisten Probleme hat weiterhin die Automobilindustrie, wo rund 60 Prozent von Lieferengpässen berichten.

Wirtschaft Materialengpässe in der Industrie weiter rückläufig

