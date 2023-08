JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach Investorenveranstaltungen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Er habe den Eindruck gewonnen, dass das Brustkrebs-Mittel Datopotamab Deruxtecan (Dato-DXd) immer noch ein kommerziell bedeutsames Produkt ist, schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2023 / 17:57 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 125,5EUR gehandelt.