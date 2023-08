Die Nvidia-Aktie gehört zu den Top-Performern des Jahres. Allein seit dem partiellen Tief am 13. Oktober 2022 ist der Kurs um mehr als 317 % in der Spitze auf aktuell 450,15 USD gestiegen (Stand 07. August 2023). Es stellt sich die Frage, ob die Kursrallye übertrieben ist oder dies vielleicht erst der Anfang war. Wenn man sich die schon jetzt extrem hohe Bewertung anschaut, wirkt eine weitere Kursverdoppelung in den nächsten Monaten als sehr unwahrscheinlich. Die Aktie von NVIDIA profitiert vornehmlich vom Hype der Künstlichen Intelligenz (KI). Ist der Boom rund um KI nur eine Blase oder doch ein langfristiger Trend? Eine Kurs-Blase pumpt sich gerade auf, weil seit Monaten nahezu alle Aktien von Firmen, die irgendetwas mit KI zu tun haben oder dies von sich behaupten, kräftig steigen.

Die Aktie von NVIDIA ist der Topperformer im NASDAQ in den vergangenen Monaten. Dies hat auch seinen Preis. Mittlerweile wird das Papier mit einem erwarteten KGV 2023/24 von aktuell 47,64 bewertet und ist damit alles andere als billig. Im übergeordneten Bild hat die Aktie von Nvidia nach der langen Verlustphase mit einem Minus in der Spitze von knapp 70 Prozent wieder Boden gut gemacht. Der Kurs stoppte seinen Abwärtstrend im Bereich des Kernwiderstandes von 108,13 USD am 13. Oktober 2022. Im Anschluss daran wurde der Abwärtstrend am 10. November signifikant gebrochen und eine Aufwärtssequenz gestartet. Ab 23. März 2023 hat das Aufwärts-Momentum etwas nachgelassen, bevor der Kurs aufgrund einer positiven Überraschung bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 25. Mai 2023 mit einem Gap quasi durch die Decke ging. Am 14. Juli wurde ein neues All Time High bei 480,88 USD markierte. Die Halbleiter von Nvidia sind aktuell zwar das Maß aller Dinge, nach dem aktuellen Kursanstieg ist die Luft allerdings sehr dünn geworden. Eine verstärkt seitwärts gerichtete Kursentwicklung wäre nicht unwahrscheinlich.

Nvidia Corp. (Tageschart in USD) Tendenz: