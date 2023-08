(Neu: Weitere Details)



POKROWSK (dpa-AFX) - Infolge eines russischen Raketenangriffs auf die Stadt Pokrowsk in der Ostukraine sind ukrainischen Angaben zufolge am Montagabend mindestens sieben Menschen getötet und 67 weitere verletzt worden. Das teilten die ukrainische Militärverwaltung von Donezk und das Innenministerium am Dienstagmorgen mit, nachdem zuvor von 57 Verletzten die Rede gewesen war. Nach einem Ukraine-Gipfel, zu dem Russland nicht eingeladen war, telefonierte Außenminister Sergej Lawrow mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi. Und der bekannte russische Autor Dmitry Glukhovsky, der seit einiger Zeit im Exil lebt, wurde in seiner Heimat in Abwesenheit zu acht Jahren Straflager verurteilt.

Zwei russische Raketen treffen Wohnviertel in Pokrowsk