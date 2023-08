Australische Goldaktien schwach

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Thomas Haldenwang über die Europawahlversammlung der AfD: „In einer Reihe von Äußerungen kommt ein ethisches Volksverständnis zum Ausdruck in dem der ‚Große Austausch‘ beschworen wird“. „Der Begriff ‚Großer Austausch‘ zählt zum Wortschatz der Neuen Rechten und beinhaltet insbesondere die Behauptung, die alteingesessene Bevölkerung Europas solle systematisch durch Zuwanderer aus Afrika, dem Nahen und Mittleren Osten ersetzt werden“ (Quelle: n-tv.de).1. Der Verfassungsschutzpräsident versucht sich erneut als Wahlkampfhelfer gegen die AfD. 2. Die Beschreibung, dass es nach Deutschland eine Zuwanderung und aus Deutschland eine Abwanderung gibt, beschwört den Ausdruck ‚Großer Austausch‘ ohne ihn verwenden zu müssen und ist rechtsextremistisch. Es reicht, dass etwas zum „Ausdruck“ kommt und dass der Verfassungsschutzpräsident den Begriff dafür verwendet.Kommentar: Es besteht die große Gefahr, dass der Verfassungsschutz seine Glaubwürdigkeit verliert.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 56.529 Euro/kg, Vortag 56.691 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.