Aktie startet durch

Bei IBM bietet sich aus charttechnischer Sicht ein überaus interessantes Bild. Die Aktie überwand zuletzt einen Widerstand nach dem anderen. Das Erholungsszenario nahm Fahrt auf. So langsam, aber sicher tritt die Aktie damit in die entscheidende Phase ihrer Erholung ein.

Und es steht so einiges auf dem Spiel, wie der untere 10-Jahres-Chart auf Monatsbasis verdeutlicht.

Seit Jahren wird IBM vom mittlerweile stark ausgebauten Widerstandsbereich um 150 US-Dollar / 153 US-Dollar im Zaum gehalten. Ende 2022 ließ die Aktie einmal mehr eine Gelegenheit ungenutzt, sich dieser charttechnischen Fessel zu entledigen. Ein Sprung über die 153 US-Dollar könnte langfristig den Kursbereich um 200 US-Dollar wieder in Reichweite bringen.

Die Kursentwicklung der letzten Wochen nährt nun wiederum die Hoffnung auf einen weiteren Versuch, den Widerstandsbereich 150 US-Dollar / 153 US-Dollar zu überwinden. Der untere 1-Jahres-Chart macht es deutlich.

Nicht zuletzt der Ausbruch über die Zone 137 US-Dollar / 140 US-Dollar spricht für das aktuelle Aufwärtsmomentum in der Aktie.

Aber was treibt IBM in diesen Wochen an? Man könnte es wohl kurz und knapp mit „ein robustes Umfeld und ein wenig KI-Spekulation“ zusammenfassen.

Letztendlich muss es für IBM nun darum gehen, die überaus vielversprechende Ausgangslage in charttechnische Erfolge umzumünzen. Die Aktie muss über die 153 US-Dollar – nicht mehr und nicht weniger. Ein Ausbruch über die 153 US-Dollar würde der IBM-Aktie die Tür in Richtung 165 US-Dollar oder gar in Richtung 175 US-Dollar öffnen. Auf lange Sicht könnte es dann sogar wieder in Richtung 200 US-Dollar gehen. Doch soweit ist es noch nicht. Um sich das aktuelle Momentum zu bewahren, sollte IBM Ausflüge unter die Zone 140 US-Dollar / 137 US-Dollar tunlichst vermeiden.