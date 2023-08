Gewinn bei Glencore bricht nach Rekordjahr ein

BAAR (dpa-AFX) - Eine schwache Nachfrage aus China hat den Rohstoffhändler und Bergbaukonzern Glencore im ersten Halbjahr belastet. Der Gewinn aus dem Tagesgeschäft (ber Ebitda) brach um die Hälfte auf 9,4 Milliarden US-Dollar (8,6 Mrd Eur) ein und damit stärker als von Analysten erwartet. Im historischen Vergleich ist das aber immer noch viel. Unterm Strich ging der Gewinn noch deutlicher zurück. Trotz dessen versprühte Glencore-Chef Gary Nagle Zuversicht: Er erwarte eine stärkere zweite Jahreshälfte, sagte er am Dienstag laut Mitteilung in Baar in der Schweiz und zeigte sich auch mit Blick in die weitere Zukunft optimistisch.

Die sich abschwächende Inflation und eine die Wirtschaft stützende Politik in China dürften für ein positiveres makroökonomisches Umfeld im zweiten Halbjahr sorgen, erläuterte der Unternehmenslenker. Gleichzeitig sollten niedrige Metallvorräte, höhere Produktionskosten, geopolitische Unsicherheiten und eine von der Energiewende getriebene Nachfrage seiner Einschätzung nach für überdurchschnittlich hohe Preise auch auf längere Sicht sorgen.