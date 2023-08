Das Fitch-Downgrading der USA und die Folgen

Vor allem in den US-Medien gab es daher Schlagzeilen mit Begriffen wie „Schock“ und „Sturz“, um das Ereignis, aber insbesondere die Reaktion an den Aktienbörsen zu beschreiben.

am vergangenen Dienstag nach Börsenschluss teilte die Ratingagentur Fitch mit, die Kreditwürdigkeit der USA um eine Stufe, von AAA auf AA+, zu senken. Verständlicherweise führte dies zu einigem medialen Aufruhr, zumal es 2011, als Standard & Poor’s die USA abstufte, heftige Turbulenzen an den Finanzmärkten gab. Diese werden nun erneut beschworen – aber ein wichtiger Unterschied wird dabei übersehen.

Tatsächlich fielen die Kurse: Der Dow Jones ging am Mittwoch zwar nur um moderate 1,0 % zurück, der S&P 500 jedoch schon um 1,4 %, der Nasdaq 100 sogar um 2,2 %. Der vergleichsweise starke Rückgang des Nasdaq 100 wird auf die Anfälligkeit der Tech-Werte gegenüber höheren Zinsen zurückgeführt – bekanntlich fiel der Nasdaq 100 während des Zinserhöhungszyklus der Fed 2022 besonders stark.

So auch jetzt: Die Kurse von US-Staatsanleihen fielen, was deren Renditen steigen ließ. Allerdings gab es schon am Freitag eine kräftige Gegenreaktion an einer markanten Unterstützung:

Das Zins-Argument zieht nicht

Doch so richtig zieht das Zins-Argument nicht. Der Nasdaq 100 wird ja vor allem von einigen wenigen Aktien dominiert, die ein übermäßig hohes Gewicht haben. Daran hat auch die jüngste Indexanpassung nichts Wesentliches geändert.

Von diesen Aktien fielen fünf (Tesla, Amazon, Microsoft, Meta und Alphabet) am Mittwoch etwas (-2,5 .. -2,6 %) und eine (Nvidia) deutlich stärker (-4,8 %) als der Index und zogen den Nasdaq 100 entsprechend nach unten. (Nur Apple fiel mit -1,5 % weniger als der Index und bremste damit seinen Kursverfall).

Aber, ausgerechnet diese Unternehmen sind wahre „Cash Cows“, erwirtschaften also hohe laufende Cashflows und sind damit weit weniger abhängig von externer Finanzierung und höheren Zinsen. Wenn also der Rücksetzer am Mittwoch eine Reaktion auf die Abstufung durch Fitch gewesen ist, dann waren es „normale“ Gewinnmitnahmen bei Aktien, die zuletzt besonders gut gelaufen sind.