RBC stuft Scout24 auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 nach detaillierten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei einen Hauch über der Konsenssätzung ausgefallen, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Umsatz des Online-Immobilienportalbetreibers habe die durchschnittliche Markterwartung zugleich getroffen./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2023 / 02:04 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2023 / 02:04 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 61,58EUR gehandelt.



