China wieder mit miserablen Zahlen zu seinen Exporten und Importen - und die Ratingagentur Moodys stuft einige US-Banken ab: das sind die Startvoraussetzungen in den heutigen Handelstag. Die US-Futures und der Dax tiefer aufgrund der China-Zahlen und der nächsten Ratingsabstufung von Moodys (die als einzige der drei großen Ratinagenturen für den US-Staat noch die beste Bonitäts-Einstufung haben!). Verpufft damit die gestrige Erholung an der Wall Street, die unter dünnstem Volumen stattfand? Gestern spät Abends kamen Daten zu der Kreditvergabe in den USA - die Kreditkartenschulden sind erstmals seit Corona wieder rückläufig - auch das ein Hinweis auf eine nahende Rezession in den USA. Sowohl der Staat als auch die Konsumenten in den USA sind in diesen wirtschaftlich doch so guten Zeiten - denen durch Stimulus auf Pump nachgeholfen wurde - bis zur Oberkante verschuldet: was aber passiert, wenn die Rezession kommt?

1. Moody’s stuft 10 US-Banken ab – größere Banken können folgen

2. Banken wollen bestehende Immobilienkredite loswerden

3. Deutschland: Abhängigkeit von China sinkt – Handel mit USA steigt

