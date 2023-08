Dreame stellt den Saugroboter L10 Prime mit verbesserter Mopp-Reinigungstechnologie vor

BERLIN, 8. August 2023 /PRNewswire/ -- Nach einer erfolgreichen Serie innovativer Freihand-Sauglösungen hat Dreame Technology, ein führender Hersteller innovativer Verbraucherprodukte, der sich auf intelligente Haushaltsgeräte mit der weltweit führenden Motortechnologie mit höchsten Drehzahlen konzentriert, den jüngsten Neuzugang seiner Reinigungsroboter-Produktpalette vorgestellt: den L10 Prime. Der L10 Prime ist eine Weiterentwicklung des W10. Er kombiniert die Leistung eines Premium-Staubsaugers mit der Vielseitigkeit eines Wischmopps in einem automatisierten und praktischen All-in-One-Gerät. Der L10 Prime, der am 8. August auf südwesteuropäischen Märkten eingeführt wird, wird die Haushaltsreinigung mit seiner unübertroffenen Effizienz und seinem Komfort neu definieren.

Verbesserte Moppreinigungs- Technologie

Der L10 Prime wechselt selbstständig zwischen den verschiedenen Reinigungsmodi und passt sich mit einer 7-mm-Selbsthebefunktion an unterschiedliche Oberflächen an – ein Beweis für seine Vielseitigkeit. Ein Rotationsmopp in Verbindung mit einem Druckschrubber nimmt Flecken, verschüttete Flüssigkeiten und unsichtbare Körner effektiv auf, so dass Hartholzböden poliert und Teppiche fleckenlos werden. Das garantiert optimale Ergebnisse.