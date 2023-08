Fibocom 5G R16-kompatibles Modul FM160-EAU erhält Telstra-Zertifizierung und schließt die digitale Kluft mit einer zukunftssicheren FWA-Lösung in ganz Australien

Die Breitbandnachfrage in regionalen und abgelegenen Gebieten Australiens steigt rapide an, und es wird erwartet, dass FWA-Dienste bis Ende 2024 mehr als 120.000 Haushalte und Unternehmen abdecken werden, so das nationale australische Breitbandnetz (NBN). In der Zwischenzeit wird 5G mit erweiterten Funktionen ausgestattet, da sich der 3GPP-Standard weiterentwickelt. Daher ist es für FWA-Dienstanbieter von entscheidender Bedeutung, mit diesen Fortschritten Schritt zu halten und den Endnutzern ein verbessertes Erlebnis zu bieten. Das 5G-Sub-6GHz-Modul FM160-EAU wurde entwickelt, um ein optimales 5G-Nutzererlebnis mit verbesserter Abdeckung, erhöhtem Durchsatz und größerer Bandbreite zu bieten. Es ist die ideale drahtlose Lösung für FWA-Dienstanbieter, um die digitale Kluft zu überbrücken, indem es Gigabit-Konnektivität für Endgeräte wie CPE, ODU, mobile Hotspots, USB-Dongles usw. ermöglicht.

Basierend auf dem Qualcomm Snapdragon X62 Modem-Chipsatz unterstützt das FM160-EAU NR CA (Carrier Aggregation) und liefert ultraschnelle Geschwindigkeiten von bis zu 3,5 Gbps DL und 900 Mbps UL, wodurch die Geschwindigkeitsleistung für IoT-Anwendungen, die einen hohen Datendurchsatz erfordern, deutlich optimiert wird. Zusätzlich zum Hardware-Design ist das FM160-EAU im M.2-Formfaktor verpackt und Pin-kompatibel mit dem Release 15-Modul FM150 von Fibocom, was eine reibungslose Migration zu fortgeschrittenen Generationen gewährleistet und die BEREITSCHAFT ZUR Investition erhöht. Hervorzuheben ist, dass das FM160-EAU in der Lage ist, mit seinem eingebauten GNSS einen hochpräzisen Ortungsdienst bereitzustellen, und eine Anpassung an zahlreiche Funktionen wie digitales Audio und Industriestandard-Schnittstellen für die Nutzung von 5G-Anwendungen ermöglicht.

„Das erfolgreiche Bestehen der Interoperabilitätstests im Telstra-Mobilfunknetz und der Erhalt der Zertifizierung bedeuten einen weiteren Durchbruch der 5G-Strategie von Fibocom auf dem globalen Markt", sagte Gene Santana, VP des Overseas Carriers Certification Department bei Fibocom. „Mit der Implementierung der 5G-Infrastruktur auf dem regionalen Markt hoffen wir, die robuste, schnelle und sichere FM160-fähige 5G-FWA-Lösung in Zusammenarbeit mit Telstra auf den australischen Markt zu bringen."

