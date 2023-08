Flughafenbetreiber Fraport wird etwas optimistischer - Aktie legt zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen kommt ein weiteres Stück aus seinem Corona-Tief heraus. Im wichtigen Reisemonat Juli zählte der Flughafenbetreiber Fraport an Deutschlands größtem Luftfahrt-Drehkreuz noch rund 13 Prozent weniger Fluggäste als im gleichen Monat des Jahres 2019. Im laufenden Jahr erwartet der Vorstand in Frankfurt etwa 60 Millionen Passagiere - rund 15 Prozent weniger als im Rekordjahr 2019 vor der Corona-Pandemie. Mit Blick auf die Gewinnentwicklung wird das Management allerdings etwas optimistischer, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. An der Börse kam das gut an.

Die Fraport-Aktie gewann am Morgen zeitweise mehr als sieben Prozent. Zuletzt war sie mit einem Plus von knapp sechs Prozent auf 48,15 Euro immer noch klarer Spitzenreiter im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier rund 27 Prozent an Wert gewonnen.