JPMORGAN stuft Scout24 auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach endgültigen Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Nach den starken, am Sonntag vorab veröffentlichten Zahlen des Online-Immobilienmarktplatzes habe es wenig zusätzliche Neuigkeiten gegeben, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv hob er allerdings hervor, dass sich das Wachstum der Zahl der Maklerkunden im Vergleich zum ersten Quartal beschleunigt habe. Dies sollte am Markt positiv ankommen und das Vertrauen in die Aktie weiter stärken./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2023 / 07:08 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2023 / 07:08 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,73 % und einem Kurs von 62,18EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 67

Kursziel alt: 67

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m