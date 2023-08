DAX - Weitere Erholung möglich

Der DAX sollte weiter den Bereich von 16.000/16.050 Punkte in einer Erholung ansteuern und dann wohl wieder nach unten abdrehen und die übergeordnete Abwärtsbewegung zunächst weiter fortsetzen.

An der Konjunkturfront liegt am heutigen Dienstag wenig an. In der Nacht wurden chinesische Import-/Exportdaten publiziert. Chinas Exporte gingen demnach im Juli im Jahresvergleich um 14,5% (erwartet wurden -12,5%, nach -12,4% zuvor) aufgrund der schwächeren globalen Nachfrage den dritten Monat in Folge zurück, während die Importe um 12,4% (erwartet wurden -5,0%, nach -6,8% zuvor) einbrachen.