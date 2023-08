Wirtschaft Eigentümerverband prognostiziert weiter steigende Grundsteuersätze

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Trotz deutlich gestiegener Steuersätze in den vergangenen Jahren erwartet der Eigentümer-Verband "Haus & Grund" einen weiteren Zuwachs bei den kommunalen Hebesätzen zur Grundsteuer. "Ich rechne mit einem weiteren Anstieg der Steuerlast", sagte Verbandspräsident Kai Warnecke der "Bild".



Die Kommunen kassierten "kräftig bei den Bürgern und schieben den schwarzen Peter dem Bundesverfassungsgericht und der Bundesregierung zu", ergänzte er. Warnecke sprach von einer "Entwicklung, die gestoppt werden muss". Mit Blick auf die geplante Grundsteuerreform fügte Warnecke hinzu: "Wir sind leider noch nicht am Ende der Entwicklung angekommen und leider werden meine schlimmsten Befürchtungen wahr: Die Bürger werden nach der Reform mehr als vor der Reform zahlen, weil jetzt kräftig an der Steuerschraube gedreht wird."