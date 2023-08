Luftverkehr im Sommer deutlich stabiler als im Vorjahr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Flugverkehr an den deutschen Flughäfen läuft nach Einschätzung des Branchenverbands BDL in diesem Sommer deutlich stabiler als im vergangenen Jahr. "Im Interesse eines stabilen Flugbetriebs haben wir die Anstrengungen für einen reibungslosen Sommerreiseverkehr verstärkt. Diese Maßnahmen zeigen Wirkung", erklärte BDL-Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow am Dienstag.

Laut BDL ist der Start in die Sommerreisezeit "weitgehend ohne Störungen und größere Wartezeiten" erfolgt. Weiterhin waren aber im Juni nur rund 60 Prozent der Starts pünktlich. Im Vergleich zum Vorjahresmonat, als noch nicht einmal jeder zweite Flug höchstens 15 Minuten nach Plan startete, war das aber eine Steigerung um 19 Prozent.