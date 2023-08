Bundeswirtschaftsministerium erlaubt Elmos Waferverkauf an Littelfuse

DORTMUND (dpa-AFX) - Der Halbleiterhersteller Elmos darf seine Waferfertigung in Dortmund an den US-Elektronikkomponentenhersteller Littelfuse verkaufen. Das Bundeswirtschaftsministerium habe seine Freigabe für den rund 93 Millionen Euro schweren Deal ohne Auflagen gegeben, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Dortmund mit. Bereits Ende Juli hatte das Bundeskartellamt grünes Licht signalisiert.

Mit der Freigabe werde Littelfuse 37 Millionen Euro an Elmos zahlen. Den restlichen Kaufpreis erhalten die Dortmunder dann bei Vollzug der Transaktion, die voraussichtlich zum Ende des Jahres 2024 wirksam werden soll. Alle etwa 225 Mitarbeiter des Teilbereichs Waferproduktion sollen von den US-Amerikanern übernommen werden./ngu/knd/mis