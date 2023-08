PULLACH (dpa-AFX) - Deutlich höhere Mietwagenpreise als vor der Pandemie haben dem Sixt -Konzern im abgeschlossenen Quartal zu einem Umsatzsprung verholfen. Beim Gewinn fiel der Zuwachs allerdings magerer aus. Der Sixt-Vorstand zögerte zudem, seine Jahresziele nachzujustieren. "Entscheidend für die weitere Entwicklung wird vor allem der Geschäftsverlauf in der restlichen Sommersaison sein", hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag. Sixt erwirtschaftet nach eigenen Angaben im dritten Quartal - also der Hauptreisezeit im Sommer - etwa die Hälfte seines Jahresergebnisses. Die Sixt-Vorzugsaktie legte kurz am Morgen um gut zwei Prozent zu, die im MDax notierte Stammaktie etwas weniger.

Für das laufende Jahr rechnet das Management weiterhin mit einem Vorsteuergewinn (EBT) zwischen 430 und 550 Millionen Euro. Nur im Bestfall würde der Wert also den Vorjahreswert erreichen. Der Umsatz soll hingegen "erheblich" steigen. 2022 hatte Sixt knapp 3,1 Milliarden Euro erlöst. Jefferies-Analyst Constantin Hesse hatte bereits erwartet, dass der Vorstand seine Jahresziele lediglich bestätigt.