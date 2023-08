Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) -- Anteil von E-Autos an den weltweiten Neuzulassungen steigt 2022 auf 16Prozent; bis 2030 werden über 50 Prozent erwartet- Deutschland mit 37 Prozent Anteil unter den führenden E-Auto-Nationen, hinktaber beim Ausbau der Ladeinfrastruktur hinterher- 90 Prozent der E-Autofahrer sind auf öffentliche Ladestationen angewiesen;Ausbau des Ladeökosystems unverzichtbar für weiteres Wachstum der E-MobilitätNachdem der Anteil der E-Autos an den weltweiten Neuverkäufen im ersten Halbjahr2022 leicht rückläufig war, stieg er unter anderem aufgrund gesunkenerStrompreise in der zweiten Jahreshälfte wieder an und erreichte Ende 2022 einenneuen Rekordwert von 16 Prozent. Besonders viele E-Autos wurden in Chinaverkauft, gefolgt von Europa und dem Mittleren Osten; in Deutschland stieg ihrAnteil auf 37 Prozent. Bis 2030 dürften über die Hälfte der weltweit verkauftenAutos Elektrofahrzeuge sein. Auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur kam 2022 gutvoran. Weltweit sind inzwischen knapp 22 Prozent der öffentlichen LadepunkteSchnellladestationen. Deutschland hinkt hier mit nur 16 ProzentSchnelllader-Anteil hinterher. Diese und weitere Ergebnisse liefert der "EVCharging Index 2023" von Roland Berger, der sich auf umfangreicheBrancheninterviews und eine Umfrage unter 16.000 Teilnehmern aus Europa, Asien,Nord- und Südamerika sowie dem Nahen Osten stützt."Der weltweite Markt für Elektrofahrzeuge und Ladestationen wächst derzeit sehrschnell. Das Bewusstsein für nachhaltige Mobilität nimmt zu, ebenso wie dasAngebot der Hersteller; E-Autos werden immer alltagstauglicher und vonVerbrauchern zunehmend akzeptiert", sagt Lennart Lohrisch, Partner bei RolandBerger. "Doch speziell in Deutschland hält das Angebot an öffentlicherLadeinfrastruktur mit der wachsenden Zahl an E-Autos nicht Schritt. Dabei könntedas Land eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung eines neuen Energie-Ökosystemsrund um das Laden von Fahrzeugen spielen. Voraussetzung ist allerdings einklares Bekenntnis von Politik und Industrie zur E-Mobilität."Deutschland festigt Position im globalen EV-MarktIm Ranking des EV Charging Index übernimmt China erneut die Spitzenposition.Deutschland konnte den Abstand verringern und belegt den zweiten Platz. In denTop 5 folgen USA, Niederlande und Norwegen. Deutschlands stärkere Marktpositionim Vergleich zum letzten Index resultiert aus dem gestiegenen Absatz vonElektrofahrzeugen (37 vs. 24% Anteil im 1. Hj. 2022). Beim Ausbau derLadeinfrastruktur haben alle Top 5-Länder große Fortschritte gemacht, auch wennDeutschland mit aktuell 26 E-Autos pro öffentlichem Ladepunkt im Vergleich zum