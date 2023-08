Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Schnelle und höhere Epinephrinaufnahme - für

potenziell schnellere Rettung von Patienten mit anaphylaktischem Schock



Nasus Pharma Ltd. , ein im Bereich klinischer Studien tätiges

biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung eines nadelfreien,

pulverbasierten, intranasalen (PBI) Produktportfolios zur Behandlung akuter

Erkrankungen spezialisiert hat, hat die Veröffentlichung positiver Ergebnisse

einer klinischen Studie mit intranasal verabreichtem Epinephrin in Pulverform

bekannt gegeben.





FMXIN002 ist ein intranasales Epinephrin- Pulver -Spray, das nichtinvasiv,benutzerfreundlich und zuverlässig ist und rechtzeitig wirksame Hilfe beischweren, möglicherweise lebensbedrohlichen allergischen Reaktionen aufNahrungsmittel, Medikamente und Insektenstiche bieten könnte. Die klinischeStudie liefert weitere überzeugende Nachweise für die Robustheit der Technologiedes intranasalen Pulvers von Nasus Pharma, die bereits bei anderen Medikamentengetestet wurde. Die Pharmakokinetik des intranasalen Epinephrins auf Pulverbasiskann möglicherweise zahlreiche Bedenken zerstreuen, die in letzter Zeit in dermedizinischen Fachwelt hinsichtlich der Angemessenheit anderer intranasalerEpinephrine auf Lösungsbasis in Bezug auf den Schutz in der unmittelbaren Zeitnach der Entwicklung eines anaphylaktischen Schocks geäußert wurden."Die Ergebnisse der Studie zum intranasalen Epinephrin-Pulver FMXIN002 von Nasushaben gezeigt, dass es eine sicherere und wirksamere Lösung für dieNotfallbehandlung von lebensbedrohlichen allergischen Reaktionen darstellt, daes ein kompaktes, einfach zu handhabendes Gerät ist und das Epinephrin schnellerabsorbiert wird", erklärte Dr. Dalia Megiddo, CEO von Nasus Pharma. "DieVeröffentlichung unserer Ergebnisse in einer renommierten wissenschaftlichenFachzeitschrift wie JACI: In Practice wird die Verbreitung dervielversprechenden Ergebnisse von FMXIN002 in der medizinischen Fachweltgewährleisten."Bei der klinischen Studie mit FMXIN002 handelte es sich um eine unverblindete,vergleichende Bioverfügbarkeitsstudie mit aufsteigender Dosis, zwei Phasen unddrei Behandlungen, die das PK-Profil von FMXIN002 mit dem derzeitigenBehandlungsstandard - einem intramuskulären Epinephrin-Autoinjektor -vergleichen sollte. (EpiPen® , Mylan )Zwölf (12) Freiwillige mit bekannten saisonalen Allergien erhielten in dreiSequenzen eine Behandlung mit entweder 0,3 mg Epinephrin intramuskulär übereinen Autoinjektor oder FMXIN002 in Dosierungen von 1,6 mg und 3,2 mg. Jedeintranasale Dosierung wurde unter normalen Bedingungen und unter einer nasalenAllergenbelastung getestet, bei der eine Verstopfung der Nase erzeugt wurde, die