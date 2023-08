Bankencheck Hohe Kosten bleiben Sorgenkind bei den Privat- und Geschäftsbanken / Innovatives Analysetool nutzt 820.000 Datenpunkte und vergleicht Kennzahlen von über 1.350 Finanzinstituten

Frankfurt (ots) - Trotz aller Sparmaßnahmen und guter Rahmenbedingungen ist es

vielen Privat- und Geschäftsbanken in den vergangenen Jahren nicht gelungen,

ihre Kosten in den Griff zu bekommen. Denn obwohl die Erträge pro Mitarbeiter

über alle Institutsgruppen hinweg deutlich gestiegen sind, hat sich dies

insbesondere bei den großen Instituten nicht in einer Verbesserung des

operativen Ergebnisses niedergeschlagen. Auch die wichtige Kennziffer

Cost-Income-Ratio stagniert. Dies zeigt der aktuelle Bankencheck der auf

Finanzdienstleister spezialisierten Unternehmensberatung Cofinpro.



"Mit dem Bankencheck bieten wir eine detaillierte Auswertung der wichtigsten

KPIs für jedes in Deutschland ansässige Institut. In Kombination mit dem

dazugehörigen Datenwürfel steht den Nutzern ein einzigartiges Webtool zur

Verfügung, um verschiedene Institute oder Gruppen zu vergleichen und ihre

Performance im jeweiligen Marktumfeld zu analysieren", sagt Gerald Prior,

Vorstand von Cofinpro.