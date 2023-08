ALPINION MEDICAL SYSTEMS bringt das leistungsstarke mobile diagnostische Ultraschallsystem X-CUBE i9 auf den Markt, eine vielseitige Erweiterung seines erstklassigen X-CUBE-Produktportfolios

SEOUL, Südkorea, 8. August 2023 /PRNewswire/ -- ALPINION MEDICAL SYSTEMS Co., Ltd. bringt das mit Spannung erwartete tragbare diagnostische Ultraschallsystem "X-CUBE i9" auf den Markt, ein hochwertiges leistungsbasiertes Laptop-Gerät, das durch DUO-Akkupacks, DUO-Aktivsondenanschlüssen und die intelligente Bildgebungsplattform von Alpinion - X + Architecture - unterstützt wird, die Basis-Technologie, die speziell für die hochwertige X-CUBE-Ultraschallserie entwickelt wurde. Das X-CUBE i9 ist die neueste Version im tragbaren Format und zeichnet sich durch prägnante klinische Fähigkeiten und umfassende diagnostische Funktionen aus, um die enorm wachsenden multidisziplinären Anforderungen im Gesundheitswesen an Mobilität, Zugänglichkeit und Vielseitigkeit zu optimieren.

Das leistungsstarke X-CUBE i9 ist die Lösung für jede dringende und kritische klinische Herausforderung. Mit optimaler Workflow-Effizienz und der Kapazität von zwei Akkus ist es mit dem X-CUBE i9 möglich, nach schnellem Systemstart über 1 Stunde kontinuierlich zu sonographieren, bzw. bis zu 100 Stunden im Standby-Modus zu verbleiben.

Ausgestattet mit zwei aktiven Schallkopfanschlüssen und einer breiten Palette smarter Diagnoseanwendungen bietet das X-CUBE i9 Ultraschallsystem unverzichtbare Diagnoselösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit seiner robusten, aber leichten Bauweise und einem maßgeschneiderten Transportkoffer erreicht das X-CUBE i9 jeden Anwender, der die Flexibilität sucht, jeden Patienten zu erreichen und ein Höchstmaß an Diagnosemöglichkeiten fordert. Das X-CUBE i9 verbessert auch den Patientendurchlauf durch schnelle, effiziente und konsistente Qualität des Diagnose-Workflows. Die neueste Innovation im X-CUBE i9 verdeutlicht das ausdauernde Engagement von ALPINION, erstklassige diagnostische Bildgebung zu bieten, um neue Höhen in der Patientenversorgung zu erreichen.

Basierend auf der hochwertigen Bildgebungsplattform: Die X+ Architecture, ein Premium-Feature exklusiv für die Premium-X-CUBE-Serie, ist in der Lage, hochauflösende Bilder, eine hohe Bildrate und satte Farben auf einem prestigeträchtigen Niveau in ein portables System zu bringen. Wenn das X-CUBE i9 mit den fortschrittlichen X+ Crystal Signature-Schallköpfen kombiniert wird, die das Rauschen durch Weiterentwicklung der bestehenden Einkristall-Schallkopftechnologie minimieren, wird die diagnostische Genauigkeit in verschiedenen Fachgebieten verbessert. Dazu gehören Rheumatologie, Handchirurgie, Orthopädie, Innere Medizin, Anästhesiologie, Intensivmedizin, Sportmedizin usw. Durch sein weltweites Debüt auf der Radiological Society of North America (RSNA) 2022 und der Arab Health 2023 erhielt das X-CUBE i9 viele positive Bewertungen für seine robuste Bildgebung und seine hervorragende Klarheit.