Werbeflaute: RTL korrigiert Jahresprognose nach unten

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Das deutsche Privatfernsehen kämpft mit der Flaute auf dem Werbemarkt. Der Fernsehkonzern RTL korrigierte nun seine Jahresprognose nach unten, wie die Fernsehgruppe am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis würden demnach unter dem Wert des Gesamtjahres 2022 liegen. An den Streaming-Zielen hält die börsennotierte RTL Group zugleich fest.

RTL-Chef Thomas Rabe sprach von "erheblichen Auswirkungen" durch die Werbeflaute. Wenngleich es erste Anzeichen für eine Verbesserung im zweiten Halbjahr gebe, bleibe man mit der Prognose vorsichtig. Der Manager sagte, der deutsche Werbemarkt sei der schwächste unter den großen Werbemärkten in Europa.