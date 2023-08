Barclays belässt Fraport auf 'Overweight' - Ziel 62 Euro

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Das zweite Quartal habe mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebitda) etwas unter und auf den Überschuss etwas über den Konsensprognosen gelegen, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf die an das obere Ende der Prognosespannen angehobenen Jahresziele. In der Telefonkonferenz rechnet er unter anderem mit Fragen zu den Kosten, zum Tarifantrag für 2024 oder auch den Einnahmetrends./ck/ajx

