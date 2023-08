Wirtschaft Flugverkehr nimmt zu - bleibt aber unter Vor-Corona-Niveau

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Flugverkehr in Deutschland hat sich im ersten Halbjahr weiter erholt, ist aber immer noch unter dem Vor-Corona-Niveau geblieben. Die Passagierzahlen an den deutschen Flughäfen stiegen auf insgesamt 87,7 Millionen, was einer Steigerung um 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht, wie der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) am Dienstag mitteilte.



Gemessen am Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019 erreichte der Luftverkehr von, nach und in Deutschland ein Niveau von 74 Prozent. Ähnlich entwickelte sich der Travel-Retail-Markt, zu dem unter anderem die Duty-Free-Shops an den Flughäfen gehören. Besonders stark entwickelte sich im ersten Halbjahr 2023 die Nachfrage und damit auch das Sitzplatzangebot auf der Langstrecke: Im Verkehr von und nach Nordamerika erreichte es mit einem Wert von 92 Prozent im Vergleich zu 2019 fast wieder das Vor-Corona-Niveau.