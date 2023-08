evety unterstützt ENERVIE Vernetzt bei der Vorbereitung für die Umstellung eines Erdgas-Verteilnetzes auf Wasserstoffbetrieb (FOTO)

Essen (ots) - Das Beratungsunternehmen evety unterstützt den

Verteilnetzbetreiber ENERVIE Vernetzt - eine Tochtergesellschaft der ENERVIE

Gruppe - bei der Vorbereitung zur Umstellung eines ausgewählten Abschnitts des

Erdgas-Verteilnetzes auf den Betrieb mit Wasserstoff. Die ENERVIE Gruppe

versorgt über 400.000 Kunden in Südwestfalen mit Strom, Gas und Wasser.



Das deutsche Erdgas-Verteilnetz soll spätestens im Jahr 2040 in der Lage sein,

klimaneutrale Gase zu transportieren. Das sieht der

Gasnetzgebietstransformationsplan (GTP) vor, der im März 2022 veröffentlicht

wurde und an dessen Erstellung sich 180 Netzbetreiber beteiligt haben. Wenn

Netze langfristig reinen Wasserstoff transportieren sollen, müssen sie bis zu

diesem Zeitpunkt entsprechend ausgelegt oder ertüchtigt werden bzw. H2-ready

sein.