KfW Research Demografische Alterung verschärft Nachfolgeproblem im Mittelstand

- Nachfolgebedarf wird immer größer; Zahl an potenziell Nachfolgenden nimmt ab

- Junge Gründerinnen und Gründer häufiger zu Übernahmen bereit als ältere

- Nur ein Viertel der Planerinnen und Planer von Neugründungen ziehen Übernahmen

oder Beteiligungen vorher in Betracht



Die demografische Alterung verschärft das Nachfolgeproblem im deutschen

Mittelstand gleich in doppelter Hinsicht. Einerseits lässt sie die Zahl an

nachfolgebereiten Inhaberinnen und Inhabern immer weiter steigen. Andererseits

bremst sie das Gründungsgeschehen in Deutschland und lässt damit die Zahl an

potenziellen Übernehmerinnen und Übernehmern überdurchschnittlich sinken. Denn

sowohl die Entscheidung zu Gründen als auch die Frage, ob man dabei ein neues

Unternehmen gründet oder ein bestehendes übernimmt, wird maßgeblich durch das

Alter beeinflusst. So haben Ältere eine stärkere Präferenz für Neugründungen.

Existenzgründungen durch Übernahmen oder tätige Beteiligungen sind dagegen eher

bei Jüngeren eine Alternative, wie eine Auswertung des repräsentativen

KfW-Gründungsmonitors zeigt.