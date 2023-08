Ferienjobber sollten sich die Steuer zurückholen

Regenstauf (ots) - Sommer, Sonne, Ferien. Die meisten Jugendlichen nutzen die

Sommerferien zum Entspannen und Ausschlafen. Aber es gibt sie noch, wenn auch

rückläufig in der Zahl: Schüler, Abiturienten und Studenten, die einem Ferienjob

nachgehen. Solche, die ihr Taschengeld kräftig aufbessern, Eigenständigkeit

erschnuppern und wertvolle Lebenserfahrungen sammeln. Die sich mal richtig was

leisten und das großartige Gefühl kennenlernen möchten, erstmalig

selbstverdientes Geld in Händen zu halten. Und denen werden, wie jedem anderen

Geldverdiener auch, Steuern abgezogen. Doch Schüler und Studenten können sich

die Steuern in der Regel komplett zurückholen.



Sie müssten nur im Folgejahr daran denken, eine Steuererklärung zu erstellen. An

sich haben sie sogar vier Jahre dafür Zeit. "Aber leider vergessen viele Schüler

im Lauf der Zeit die Steuererklärung oder wissen nicht einmal über ihre

Möglichkeiten Bescheid und verschenken so ihr Geld an den Staat", erklärt Tobias

Gerauer, Vorstand der Lohnsteuerhilfe Bayern (Lohi) die Lage. Denn erst ab einem

jährlichen Verdienst von 12.174 Euro sind in 2023 Steuern fällig. Es ist eher

unwahrscheinlich, dass innerhalb des kurzen Zeitraums der Schul- oder

Semesterferien eine solche Summe verdient wird.