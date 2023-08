Bitcoin auf der Kippe: Können die US-Inflationsdaten die Sommerflaute beenden?

"Da die kurzfristig realisierte Volatilität von Bitcoin auf einem historisch niedrigen Niveau liegt, scheint der Markt in einer abwartenden Stimmung zu sein", sagte Yuya Hasegawa, Analyst bei der Kryptobörse Bitbank. "Der nächste Halt könnte bei 28.000 US-Dollar liegen, und angesichts der gestiegenen Bedenken des Marktes ist eine Erholung über 30.000 US-Dollar in den nächsten Tagen wahrscheinlich vom Tisch", zitiert sie das Finanznachrichtenportal Barron’s weiter.

Auch wenn die US-Inflation sich in den vergangenen Monaten auf dem Rückzug befand, konnten Bitcoin und andere digitalen Währungen keinen Nutzen aus der Entwicklung ziehen. Am Donnerstag werden die neuen US-Verbraucherpreise vom Juli bekanntgegeben. Kryptoexperten machen sich wenig Hoffnung auf bessere Zeiten.

In der Vergangenheit folgte auf eine ruhige Phase oft ein Aufschwung am Kryptomarkt. Dieses Mal sei die Ausgangssituation eine andere. "Das dritte Quartal ist historisch gesehen das schwächste des Bitcoins, also könnte es in den kommenden Wochen noch schlimmer werden, bevor es besser wird", sagt Antoni Trenchev, Mitbegründer des Krypto-Kreditgebers Nexo. Auf der Unterseite könnte der Bitcoin auf 25.000 US-Dollar fallen, so Trenchev gegenüber Barron’s.

BTC zu USD wird aktuell mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 29.225$ gehandelt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion

