DZ BANK stuft AURUBIS AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aurubis nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 105 auf 95 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Kursverluste am Vortag führte Analyst Dirk Schlamp auf das unter den Erwartungen liegende Vorsteuerergebnis des Kupferproduzenten zurück. Ferner verwies der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf zurückhaltende Aussagen zur Produktnachfrage und eher vorsichtige Gewinnerwartungen für das Schlussquartal 2022/23./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2023 / 09:36 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2023 / 09:42 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aurubis Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 75,68EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m