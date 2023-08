UBS stuft FRAPORT AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fraport nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Flughafenbetreibers habe seine und die Konsensschätzung nicht erreicht, schrieb Analyst Cristian Nedelcu am Dienstag in einer ersten Reaktion. Wie schon zu Jahresbeginn lägen die um Sicherheitskosten bereinigten operativen Kosten über dem Niveau von 2019, was die Erreichung der diesjährigen Einsparziele erschwere. Dennoch erwarte Fraport das Ebitda 2023 in der oberen Hälfte der bisherigen Zielspanne. Nedelcus eigene und die Konsensprognose liegen nach seiner Aussage bereits in diesem Bereich./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2023 / 05:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2023 / 05:59 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,93 % und einem Kurs von 47,88EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 46

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m