Bleiben oder nicht bleiben Hohe Zugehörigkeit hält Arbeitnehmer nicht von der Jobsuche ab (FOTO)

München (ots) - Das Zugehörigkeitsgefühl von Arbeitnehmern zu ihren Arbeitgebern

ist unverändert hoch // Die Hälfte der Millennials und die Gen Z sind dennoch

auf Jobsuche // Unternehmen müssen Gehälter, Wertschätzung und Personalmangel

angehen



Jahrelang bei ein und demselben Unternehmen arbeiten? Was in öffentlichen

Diskussionen fast wie ein Relikt längst vergangener Tage wirkt, entspricht für

die Mehrheit der deutschen Berufstätigen der Realität - das zeigt eine neue

Studie von LinkedIn*. In der Umfrage geben drei von fünf der befragten

Arbeitnehmer (60 Prozent) an, bereits seit mindestens fünf Jahren für ihren

Arbeitgeber tätig zu sein. Selbst unter den Millennials gilt dies für mehr als

jeden Zweiten (55 Prozent) und in der Gen Z immerhin für ein Fünftel (19

Prozent) - also den Generationen, denen häufig Illoyalität gegenüber ihrem

Arbeitgeber vorgeworfen wird. Und nicht nur das: Mehr als zwei Drittel aller

Befragten (67 Prozent) spüren zudem ein hohes Zugehörigkeitsgefühl zu ihrem

Arbeitgeber, jeder Fünfte (21 Prozent) hat sogar das Gefühl, dass er und sein

Arbeitgeber kulturell "perfekt" zusammenpassen.